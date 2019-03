“C'est un lâcher de déchets” : quand les écologistes de Calais montent au créneau contre un lâcher de ballons

L' Orange Bleue Calais L' Orange Bleue Calais, Calais (Calais, France). 134 likes. Spectacle, Cabaret, Poésie..

Des messages "agressifs"

L'événement a lieu tous les ans à cette période mais cette fois,. Le "lâcher de ballons poétique", organisé ce samedi 9 mars par l'association l'Orange Bleue à Calais, n'est vraiment pas du goût des écologistes qui l'ont comparé à"L’heure est trop grave pour continuer à, ou à rejeter la faute sur ceux qui feraient pire", affirme l'association Citoyennes et citoyens de Calais pour le climat dans une pétition en ligne qui a recueilli, 24 heures après son lancement.De son côté, l'Orange Bleue défend un événement régulier qui n'avait jusque là fait l'objet d'aucune critique, affirmant que. Que nenni, répondent les écologistes : "L’Orange Bleue semble ignorer les ravages provoqués le temps de leur décomposition :". Ils affirment, statistiques à l'appui, que "80% des déchets retrouvés [en mer] sont des déchets plastiques" et que la mortalité des oiseaux marins du fait de l’absorption de ces déchets est en hausse.Et la page Facebook de l'événement a été inondée de messages hostiles au lâcher de ballons. "Il faut réunir des preuves pouret de l’article R632-1 du code pénal", propose un internaute. Même si l'association écologiste calaisienne ne va pas aussi loin : "Nous ne voulons pas faire interdire ce rassemblement, mais simplement que l’association l'Orange Bleue mette en place".Les membres de l'Orange Bleue se disent, eux,qui ont exprimé leur hostilité au projet. "Ces messages sont dupliqués, ils font partie d'une sorte de mailing organisé et il y a. Il y a toute une démesure qui à la fois nous inquiète et n'est pas du tout à la mesure de l'enjeu écologique que ces gens comptent défendre", déplore Fernand Rolet, membre de l'association au micro de Radio 6 Pour l'heure, l'événement est maintenu, même si les écologistes plaident toujours pour trouver un terrain d'entente avec l'Orange Bleue. D'autant qu'unsur la même plage où est prévue ce lâcher de ballons.