“C'est très bizarre” : à Calais, un impressionnant nuage d'insectes perturbe ce lundi de Pâques sur la plage et en ville

Calais : un impressionnant nuage de mouches et d’insectes sème le trouble à la plage et en ville -> https://t.co/mZXwISqjLn pic.twitter.com/6zvzMQpns9 — La Voix Calais (@VDNCalais) 22 avril 2019

Que s'est-il passé ? C'est la question que de nombreux Calaisiens et touristes présents cee lundi dans la ville portuaire se posent. Pourquoi des milliers d'insectes volants ont-ils ainsi perturbé dans la ville et sur la digue la dernière journée du week-end pascal ? Mystère.Toujours est-il que sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir posté des images du phénomène. Des petites tâches noires remplisssent les images. "Invasion de mouche à calais ! C'est très bizarre !", écrit par exemple Marius sur Facebook. "Qu'est-ce que cette m...", se demande un Anglais sur le port."Aujourd'hui vers 16h45 je travaillais au port de Calais, on a été envahi. Même les touristes, on tous rentrés dans les voitures, c'était impressionnant...", témoigne un autre touriste. Impossible ou presque à certains moments de manger une glace tranquillement ou de se reposer à certains moments.Impressionnant, disent la plupart des témoins. En tout cas inhabituel par rapport à des moustiques ou insectes en temps "normal". "On voyait comme une rivière noire !", s'emballe Pauline. Le bruit a aussi fait réagir : "J’ai halluciné, il y en avait au moins une centaine dans la maison j’ai dû mettre du produit et dans la cour pareil il y en avait partout", ajoute Anaïs. La Voix du Nord a également publié une photo qui montre les milliers d'insectes sur la digue et livre le témoignage de plusieurs Calaisiens : "On en avait plein les cheveux, les gens ne paniquaient pas, mais beaucoup tentaient de repousser les insectes", dit l'un d'eux.Le phénomène a souvent été passager et semble s'être déplacé dans tous les quartiers de la ville : "Elles sont restées là durant une bonne dizaine de minutes, j’ai même dû rentrer mes canaris", explique une habitante du quartier du Beau Marais dans Nord-Littoral. Selon les témoignages, tout le Calaisis a été concerné par ce "nuage" : Sangatte, Audruicq, Oye-Plage... Et même jusqu'au Dunkerquois. L'explication pourrait tout simplement venir de la chaleur, après un hiver doux, la période étant propice à l’éclosion des œufs... A suivre dans les prochains jours. A moins que la météo ne tourne à la pluie...