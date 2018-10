Calais : 10 000 cachets de “faux Viagra” saisis au Tunnel sous la Manche

© Douane française

Leschacune n'avaient ni boîte d'emballage, ni notice. "C’est en ouvrant un carton que de nombreuses tablettes de 10 cachets de « sildamax 100 », en forme de losange de couleur bleue, semblant contrefaire des médicaments contre le dysfonctionnement érectile ont été découvertes", précisent ce lundi les douanes dans un communiqué.La découverte a été faite ledernier à la sotie du, lors du contrôle d'un poids lourd immatriculé enet en provenance de Grande-Bretagne. Le chauffeur Polonais avait déclaré aux fonctionnaire transporter divers colis de fret à destination de son pays d'origine.La marchandise, dont la valeur à la revente est estimée à, a été détruite jeudi dernier à l'issue de la procédure douanière."En 2017, plus depar la douane française : des contrefaçons, des produits pharmaceutiques dépourvus d’autorisation de mise sur le marché (AMM), des médicaments classés comme stupéfiants ou psychotropes, et des produits dopants (anabolisants). Plus de 75 % des contrefaçons de médicament saisies par la douane sont interceptés dans des colis suite à des commandes sur Internet. Ces produits, fabriqués et distribués sans aucun contrôle médical ou des autorités sanitaires peuvent être particulièrement nocifs pour la santé", rappellent les douanes dans leur communiqué.