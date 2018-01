Calais : 10 000 personnes réunies au Channel pour le passage à la nouvelle année

10 000 personnes étaient réunies dimanche 31 décembre au soir au Channel de Calais pour vivre ensemble le passage à la nouvelle année. Revivez la fête en images. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Lila Haffaf, Morgan Plouchart, Marie-Elisabeth Masson

Passage enflammé à 2018, au Channel de Calais. Qu'elles soient Calaisiennes ou non, hier soir, 10 000 personnes se sont réunies pour fêter 2018 avec le retour des Feux d'hiver.À minuit précise, le ciel s'est illuminé avec le feu d'artifice tiré en musique. Quelques heures plus tôt, une fois les feux allumés, la cour du Channel était devenue cour des miracles.Un réveillon en chanson avec une chorale immense et en chef d'orchestre un Johnny Hallyday, le feu au corps. Les plus motivés sont restés danser autour du feu jusqu'au petit matin.