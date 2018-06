VIDEO. Calais : 150 courageux descendent le beffroi en tyrolienne

Calais : des courageux descendent le beffroi en tyrolienne

150 participants

Faire le grand saut, oublier son vertige, et plonger dans le vide... Cela demande beaucoup de motivation ! Depuis le, la terre est à 55 mètres. Desà découvrir ici ▼il s'en faisait une joie...ont été choisies pour le grand saut. "Le plus compliqué", témoigne cette participante. "Après quand on y est c'est super beau !""C'est", confirme Nicolas Lefebvre, moniteur d'escalade et canyon. "Mine de rien, 55 mètres ça fait toujours tout drôle. Et puis quand on regarde bien autour, il n'y aest d'autant plus forte.et là on est dans une dimension qu'on ne connait pas trop, on est plutôt habitués à être au sol..."Au pied du beffroi aussi, certains ont fait le grand plongon. D'autres sensations fortes pourcet après-midi à Calais.