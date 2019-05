Calais : 150 emplois vont être créés pour la rénovation des navettes passagers d'Eurotunnel

© Artist's Impression / Eurotunnel

Gros chantier en vue à Calais : la rénovation des navettes passagers d'Eurotunnel va débuter ce lundi 6 juin. Et à la clé, 150 emplois vont être créés localement par le constructeur ferroviaire Bombardier, en charge du projet, annonce la société exploitante du tunnel sous la Manche.Les navettes actuelles de Getlink (ex-Eurotunnel) ont déjà près de 25 ans, de quoi expliquer cette rénovation qui va durer jusqu'en 2026 pour un coût total de 150 millions d'euros. Les neuf rames qui vont être rénovées, permettant aux automobilistes de traverser la Manche sans quitter leur véhicules, représentent au total 254 wagons. Depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche, ces rames ont assuré en moyenne 300 allers-retours par mois et ont permis à 236 millions de passagers de circuler entre la France et la Grande-Bretagne.Le projet, "d'une grande complexité technologique, technique, industrielle", devrait occuper 150 personnes sur place ainsi qu'une trentaine d'ingénieurs, commente le président de Bombardier, Laurent Bouyer. Il y a 25 ans, c'est déjà la firme canadienne qui avait été en charge de concevoir les navettes passagers, raison pour laquelle il s'était implanté dans l'usine de Crespin, près de Valenciennes. Les livraisons des rames se dérouleront entre mi-2022 et mi-2026."Cet investissement stratégique, le plus important signé depuis 25 ans, permet à Eurotunnel de maintenir la qualité de service au plus haut niveau et d’affirmer sa confiance dans ses perspectives de long terme", ajoute François Gauthey, directeur général délégué de Getlink.Autre point à noter : la rénovation de ces navettes apportera son lot d'amélioration pour les usagers. "Connectivité, affichage, confort, design, climatisation, impact environnemental grâce à la réduction des gaz à effet de serre..." : l'entreprise promet une meilleure fiabilité.