Calais : 2 ans de prison pour un routier qui transportait 20 migrants dans sa camionnette

Une cache de 2 m² pour 20 personnes

6 chauffeurs routiers condamnés à Boulogne depuis début juillet

Un chauffeur routier serbe de 47 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme, pour avoir transporté 20 migrants afghans dans le double-fond de sa camionnette, a annoncé le tribunal de Boulogne-sur-Mer, samedi 20 juillet.Jugé en correctionnelle lundi 15 juillet "pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière", le prévenu a également écopé d'une interdiction de se rendre sur le territoire français pendant trois ans, a indiqué le tribunal, confirmant une information de la Voix du Nord. Le 12 juillet, le routier avait été interpellé au volant de sa camionnette avec "vingt personnes de nationalité afghane à bord, dissimulées dans une petite cache aménagée", ces migrants voyageant "dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine", a précisé la même source. Selon la Voix du Nord , cette cache non ventilée mesurait 2,5 mètres de long et de haut sur 1,5 m de profondeur, ne laissant que très peu de place et d'air à chaque personne transportée. Pire, un somnifère a été donné à un enfant de 2 ans afin qu'il supporte le voyage de 11h et pour éviter d’éventuels pleurs.Début mars, un migrant d'une vingtaine d'années était mort après avoir été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans la remorque d'un poids lourd stationné au port de Calais. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, 18 migrants sont morts dans le département en 2015, 14 en 2016 et 4 en 2017 et 2018.Depuis le début du mois de juillet, six hommes, tous chauffeurs routiers, ont déjà été condamnés par le tribunal de Boulogne-sur-Mer, pour le même chef d'accusation, à des peines de prison ferme, allant de six à douze mois.