Calais : environ 200 migrants évacués d'un bois privé

Mises à l'abri et interpellations

Environ 200 personnes ont été évacuées ce jeudi 24 octobre d'un bois situé dans la zone industrielle des Dunes, à Calais. Selon un communiqué de la préfecture , le terrain, privé, était "occupé de manière illicite et permanente par des migrants en l'absence de toute autorisation des propriétaires". Le campement comptait environ 220 tentes, qui hébergeaient essentiellement, selon l'association L'Auberge des migrants , des Soudanais et des Iraniens."Ces occupations occasionnaient de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité en particulier pour les riverains situés juste à proximité et aux alentours", ajoute la préfecture, qui précise que les propriétaires des lieux avaient saisi le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer.L'opération de police a donc eu lieu au matin, "dans le calme". La préfecture affirme qu'une mise à l'abri dans des centres d'hébergement a été proposée. En fin de matinée, 132 personnes en auraient bénéficié. "On ne leur dit pas où partent les bus avant qu'ils ne montent dans les bus", a regretté Hugo, de l'Auberge des migrants. Il déplore le manque de "consentement des migrants qui montent dans les bus, puisqu'ils sont escortés par les policiers, coincés dans un périmètre."Selon le bilan transmis par la préfecture, 22 personnes "en situation irrégulière" ont été interpellées "en vue d’un placement en retenue administrative", et trois autres "pour outrage envers les forces de l'ordre".