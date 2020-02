Calais : 89 migrants évacués de la zone des Dunes

89 migrants ont été "mis à l'abri" ce vendredi matin, après l'évacuation de deux campements situés dans la zone des Dunes à Calais. "Plus de 150 tentes" étaient installées "de manière illicite" sur le terrain dit de la station "EDC" et dans le bois Mattheews, indique la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.



"Ces occupations occasionnent de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité en particulier pour les riverains situés juste à proximité et aux alentours", est-il écrit.



89 personnes, ont été prises en charge et conduites en bus dans des centres d'accueil du département. 20 personnes en situation irrégulière ont été interpellées et devraient être placées en retenue administrative.