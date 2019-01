Calais : l'A16 et l'A216 visées par des restrictions de circulation, jusqu'au 18 janvier

Sur l'A16, de nuit

Sur l'A216 et la RN216, de jour

Si vous prévoyez de vous déplacer sur l'A16 à Calais – de nuit – ou sur l'A216 qui mène au port – de nuit, préparez-vous à d'importantes perturbations dans les trois jours qui viennent.La cellule de vigilance routière zone Nord a communiqué ce mardi sur les restrictions de circulations liées aux travaux sur l'éclairage public. Ces dernières concernent une zone s'étalant desCité Europe Est etMarck Ouest (11 km) et la totalité de la rocade portuaire (4 km).Les déviations mises en place sont détaillées dans le communiqué de presse, ci-dessous.Les restrictions auront lieu la nuit, deJusqu'au, l'échangeur n°46 (Calais Porte de Saint-Omer) sera fermé en entrée et en sortie.Jusqu'au, l'échangeur n°47 (A16 / A216 / A26) sera fermé au niveau de sa sortie vers l'A216 (Port de Calais) et au niveau de son entrée vers Dunkerque.Jusqu'au, la voie lente sera neutralisée sur 6,7 km entre les échangeurs n°43 (Cité Europe Est) et n°48 (Marck-Ouest).Jusqu'au, la voie lente sera neutralisée sur 5 km entre les échangeurs n°48 (Marck-Ouest) et n°43 (Cité Europe Est), et l'échangeur n°46 (Calais-Centre/Saint-Omer) sera fermé en entrée.Les restrictions se feront de jour, deJusqu'au, la voie lente sera neutralisée sur 3,5 km à partir de l'A16, l'échangeur n°3 (ZA Marcel Doret) sera fermé en entrée et en sortie et l'échangeur n°2 (ZI des Dunes) sera fermé en sortie.Jusqu'au, l'échangeur n°3 (ZA Marcel Doret) sera fermé en entrée et en sortieJusqu'au, la voie lente sera neutralisée sur 3,5 km en amont de l'A16.