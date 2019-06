Calais : des ateliers de dessin pour mettre de la couleur dans la vie des migrants

Entre deux tentatives de passage

Des migrants aux ateliers artistiques à Calais / © M. Macquet-Grégoire

La délégation du Pas-de-Calais du Secours Catholique est très investie auprès des migrants de Calais. Chaque jour, elle accueille surtout des hommes, venus d'Afrique de l'Est, du Soudan, d'Éthiopie, d'Érythrée...Ses actions sont multiples, mais toutes ont le même objectif : offrir aux migrants un peu de chaleur et de réconfort. À Calais, ils cherchent avant tout à recharger leurs téléphones, à prendre une douche et à se nourrir.Parfois aussi, ils recherchent quelques moments d'insouciance, comme jouer au baby-foot ou – c'était le cas cette semaine – dessiner.





Créer du lien par le dessin

Exposition des dessins réalisés par les migrants à l'accueil de jour du Secours Catholique de Calais / © M. Macquet-Grégoire

Un dessin vaut mille mots

Invité par le Secours Catholique, Michel Macquet-Grégoire , n'est pas un peintre comme les autres. Artiste depuis les années 80, loin des galeries et des expositions, il vit à côté de Boulogne-sur-Mer.Mardi, il s'est rendu à Calais, pour avant tout "créer du lien. Je suis d'abord un artiste militant. Je ne recherche pas à exposer à tout prix. Je peins depuis plus de 40 ans et je connais bien l'Afrique pour y collaborer régulièrement. Venir à Calais était pour moi légitime", précise-t-il.Cet autodidacte explique que dessiner n'est interdit à personne. Adepte de l'écriture automatique, il aime faire travailler le gribouillage avant le figuratif. "La spontanéité donne une construction artistique. Car on va passer par des phases de couleurs d'abord. Des claires, des foncées, pour laisser s'exprimer l'œuvre picturale qu'ils possèdent en eux. "Malgré la barrière de la langue, quelques jeunes hommes ont accepté de prendre le matériel mis à leur disposition. Des dessins souvent colorés, parfois figuratifs.Ces journées d'atelier artistique au Secours Catholique sont régulièrement mises en place. Les œuvres réalisées sont collectées, rassemblées en une exposition. Celles-ci sillonnent les routes de France, témoins de l'errance mais aussi de la vie de ces hommes et femmes, à la recherche d'un havre de paix.Pour Michel Macquet-Grégoire, le chemin vers les migrants ne s'arrête pas là. Avec l'équipe pédagogique du lycée Mariette de Boulogne sur Mer , il a mis en place un projet autour de ces derniers. Sur le thème du partage et de la solidarité, les élèves iront, avec la collaboration de l'accueil de jour de Calais, à la rencontre des migrants à partir de la rentrée de septembre.