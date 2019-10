Calais : une boutique Harry Potter va ouvrir ses portes à la Cité Europe

Ouverture le 19 octobre

les studios Harry Potter, à Londres

La “Potter-mania” a de beaux jours devant elle. Dans dix jours, une grande boutique éphémère consacrée à l’univers du héros à la cicatrice en forme d’éclair devrait ouvrir ses portes, au cœur du centre commercial Cité Europe, à Coquelles, près de Calais. Vingt-deux ans après la sortie du premier best-seller, Harry Potter, le sorcier britannique, l’idole de toute une génération n’a pas fini de faire parler de lui.À l’origine du projet, Philippe Montaulieu n’en est pas à son coup d’essai. Déjà propriétaire d’un magasin consacré à la fête à Bayonne, dans le sud-ouest, l’entrepreneur, fan de la saga, a déjà ouvert deux boutiques consacré à l’univers créé par J.K Rowling, à Pau et à Toulouse.La boutique de Calais devrait ouvrir ses portes le 19 octobre prochain, et émerveiller les fans de la série jusqu’à la fin de l’année 2020. En cas de succès, la boutique pourrait même rester jusqu’à fin 2022.Mais à quelques jours de l’ouverture, la boutique cherche encore son directeur et deux employés, “connaissant parfaitement la saga”, pour guider les amateurs entre les rayonnages de baguettes magiques et autres balais volants. Si vous souhaitez postuler, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivations dès aujourd'hui à l'adresse mail suivante : lerepairedessorciers.calais@gmail.com . « Je souhaite avant tout des gens passionnés car on ne peut pas décevoir les fans. Si je leur demande de me citer des Horcruxes et qu’ils ne savent pas, ça va être problématique », précise à Nord-Littoral Philippe Montaulieu Si en France, les boutiques consacrées au célèbre sorcier fleurissent dans toutes les villes, la championne dans le domaine reste Londres, qui en plus de nombreux magasins sur l’univers magique, possède les studios Harry Potter, qui attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs.