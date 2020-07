Deux interpellations

Le campement de migrants de la zone du bois Dubrulles à Calais a été démantelé ce jeudi matin, a-t-on appris de la préfecture du Pas-de-Calais.127 personnes ont été "mises à l'abri" et orientés vers des centres d'accueil et d'hébergement du département, est-il précisé dans un communiqué.26 d'entre elles (familles et mineurs), ont été accueillies dans des centres de réadaptation sociale.2 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en vue d'un placement en rétention administrative.