Calais : un collège va ouvrir une classe à horaires aménagés en arts plastiques, une première dans la région

À la rentrée prochaine, une classe à horaires aménagées "Arts plastiques" ouvrira ses portes au collège des Dentelliers de Calais.



Depuis deux ans, 36 élèves de 6e et 5e suivaient déjà deux heures par semaine à l'école d'art cette option "Arts plastiques". Désormais, la création officielle d'une CHAAP (classe à horaires aménagés arts plastiques) va offrir à l'établissement des moyens humains supplémentaires – notamment en professeurs – et ouvrir 18 nouvelles places aux élèves de 4e.



Une convention avec l'agglomération de Calais et l'école d'art du Calaisis (le Concept) sera signée le 7 mai, une initiative unique dans les Hauts-de-France.





"Accrocher les élèves"

"Mon but c'est que les élèves aient la meilleure orientation possible" se réjouit Benoît Noël, principal du collège. 'Nous proposons déjà dans l'établissement neuf options comme le théâtre, le hip-hop ou le BMX. Cette CHAAP va permettre d'accrocher les élèves et de développer leur fibre artistique".



À leur entrée en seconde, ces élèves pourront choisir de poursuivre leur cursus artistique au lycée Berthelot, tout proche, et qui dispose déjà d'un enseignement spécialisé. Et pour les plus passionnés, pourquoi ne pas ensuite se diriger vers l'école d'art du Calaisis, dotée d'une classe préparatoire ?





Moins d'absentéisme

"Ce n'était pas l'objectif principal, mais depuis que ces options existent, le taux d'absentéisme a baissé au collège", note encore Benoît Noël. D'ici la rentrée 2020-2021, les élèves de 3e viendront se joindre au dispositif qui couvrira alors tous les niveaux de l'établissement.