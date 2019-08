Calais : le crâne au pied de la statue du corsaire Tom Souville a (déjà) disparu

À peine installée, déjà vandalisée ? La tête de mort en bronze soudée depuis fin juin aux pieds de la statue de Tom Souville , corsaire calaisien auquel la ville a rendu hommage, a disparu."Nous avons constaté qu'un ou plusieurs voleurs ont dérobé la tête de mort qui était soudée sur le socle de la Statue dédiée au Corsaire Calaisiens/Tom Souville" a indiqué sur Facebook l'association Les Amis du Monument Tom Souville, à l'origine de l'installation de la statue."Cette statue emblème de notre patrimoine maritime va faire l'objet d'une surveillance accrue pour éviter de nouveaux vols et dégradations" précise l'association.Tom Souville (1777 - 1839), était un corsaire calaisien, l'une des grandes figures de la "guerre de course", qui consistait pour un souverain à accorder – par une lettre de course – à un capitaine et son équipage de pouvoir attaquer, saisir ou détruire les navires ennemis.À ce titre, il a rapporté plus de 5 millions de francs à la ville de Calais entre 1811 et 1815. Il arborait sur son navire le drapeau de la ville, bleu orné d'une croix blanche.