De Calais à la Croatie, deux Britanniques vont parcourir 1000 km à pied en soutien aux migrants

Ce sont leurs premiers pas à Calais. Le début d'une longue marche vers la Croatie en soutien aux migrants.Pour diffuser leur message, Juliette et Lia, deux amies britanniques de 24 ans, ont choisi Calais comme point de départ. car cela "raisonnait avec la cause".

Elles marcheront pendant un mois, le long de 1600 kilomètres, à travers 6 pays...Une marche en guise de symbole : comme les migrants en Europe, c'est à pied qu'elles franchiront les frontières.



"Ils vont de pays à d'autres pays pour chercher la sécurité, alors on voulait faire un trajet dificile pour nous pour voir une fraction de la difficulté"



Les deux jeunes filles ont déja mobilisés des sponsors, touchés par leur engagement. Mais elles ne comptent pas s'arrêter là."on va faire des stories tous les jours pour renseigner les gens qui ont donné à la cause"

Elles parient sur les réseaux sociaux pour faire parler d'elles et récolter des fonds, via le crowdfunding, qui seront reversés à l'association Help Refugees. "Il sert à donner tous les gens les habits, les tentes, les choses qui vont les aider à survivre"



Grâce à leur engagement, elles ont déja récolté près 1.700€. Un bon début pour une marche qui ne fait que commencer.