Calais : le dentellier Desseilles placé en redressement judiciaire

"Trois mois ! Trois mois de redressement judiciaire." c'est avec un grand sourire que Rénato Fragoli secrétaire du CE de My Desseilles annonce la nouvelle cet après-midi à la sortie de l'audience du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.Lundi dernier, en comité d'entreprise exceptionnel, les dirigeants chinois de l' entreprise de dentelles avaient informé les représentants du personnel qu'ils comptaient demander l'ouverture d'une procédure de redressement et trouver un repreneur potentiel. Une nouvelle qui avait alarmé les salariés.Desseilles a, en effet, déjà été confronté à des difficultés financières. En mars 2016, le dentellier avait failli mettre la clé sous la porte à la suite de problèmes de trésorerie. Mais il avait été tiré d'affaire grâce à un repreneur chinois.C'est ce même repreneur qui, il y a quelques jours, a demandé la protection du tribunal de commerce.Cet après-midi à la sortie du tribunal, c'était le soulagement parmi les salariés."L'objectif était d'obtenir un redressement de 3 mois pour honorer les commandes. On a un carnet de commandes d'un million d'euros " explique Christian Flahaut, délégué syndical CFTC."Ça nous laisse du temps pour nous retourner et peut-être trouver un repreneur " renchérit Marc Bohler, responsable qualité.Nouveau rendez-vous au tribunal le 18 juillet prochain.