Calais : deux établissements scolaires évacués pour une alerte à la bombe

800 élèves et le personnel du centre scolaire Saint-Pierre à Calais ont dû être évacués ce mardi vers 14h30, suite à un appel téléphonique passé à l'établissement, et annonçant la présence d'une bombe dans les locaux.



Forces de police et sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour instaurer un périmètre de sécurité et procéder à la reconnaissance du site. Aucun engin explosif ne s'y trouvait.



Les premières investigations ont rapidement conduit à l'interpellation sur place d'un élève du lycée Saint-Pierre. Âgé de 17 ans, il aurait utilisé le téléphone portable d'un camarade pour réaliser son canular. Il a été placé en garde à vue.



Élèves et personnels ont pu regagner les salles de classes normalement.