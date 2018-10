Calais : deux kayakistes britanniques sauvés de la noyade

Deux kayakistes britanniques ont été repêchés après avoir passé deux heures dans l'eau samedi matin, vers 8h40 près de la côte calaisienne, a annoncé la préfecture maritime de la Mer du Nord dans un communiqué. Aperçus par un navire de pêche promenade, L'Accras, ils ont été pris en charge par les pompiers et hospitalisés dans la matinée à Calais.



L'histoire aurait pu se terminer, si le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez n'avait pas été alertée, par le ferry Côte des Flandres, de la présence en mer d'un kayak à la dérive près de Calais à 17 heures.



Marquez votre matériel !

Même si la logique voudrait que ce kayak vide appartienne aux deux hommes sauvés le matin même, les sauveteurs du CROSS Gris-Nez n'ont pas pu contacter les Britanniques pour identifier le matériel retrouvé de façon formelle. Ils ont donc déployé d'importants moyens (l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basée au Touquet, la SNS 276 Notre-Dame des Flandres de Grand-Fort-Philippe, la vedette de la brigade nautique côtière de Calais) pendant plus de 2h30.



Les recherches se sont finalement arrêtées vers 23h30, d'autant plus qu'aucune disparition n'a été signalée dans le secteur.



Les sauveteurs demandent donc aux usagers de la mer de "marquer leur matériel" pour éviter que des secours soient déployés quand cela peut être évité.



"Ainsi le matériel de loisirs nautiques, dont les pratiquants ont fait l'objet d'un sauvetage les contraignant à laisser leur matériel en mer, doit être identifiable par le CROSS et devrait éviter ainsi la mise en oeuvre d'un dispositif de recherche en mer"