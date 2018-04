Calais : deux migrants retrouvés en hypothermie sur le port

Les deux migrants de nationalité érythréenne ont traversé le chenal, probablement pour essayer de monter dans un ferry, avant de remonter sur un quai par une échelle, selon la préfecture. Les fait se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le port de Calais.



Les services de secours les ont pris en charge vers 2h du matin et les ont amenés à l'hôpital en état d'hypothermie. Ils seraient âgés d'une quinzaine d'années, selon les sapeurs-pompiers.





Entre 300 et 600 migrants à Calais

D'après la préfecture, "cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé".



Entre 300 et 600 migrants vivent à Calais, selon les sources. Désireux de rejoindre l'Angleterre, ils tentent régulièrement de monter dans des camions qui prennent les car-ferries partant du port de Calais pour Douvres (sud-est de l'Angleterre).