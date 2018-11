Intervention en cours pour d’habitation, rue Haguenau à #Calais. Moyens engagés : Nombre de SP : 28, Nombre d’engins : 10. Facilitez l’accès des secours. Soyez vigilants. Évitez le secteur. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/KMgGthHqrP — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 18 novembre 2018

tôt ce dimanche matin dans l'incendie d'une habitation, rue de Haguenau à Calais et deux enfants ont prises en charge et transportés à l'hôpital de Calais après avoir inhalé des fumées, ", selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du SDIS 62.vers 5 heures pour éteindre le sinistre, dont on ignore la cause. L'intervention est terminée.