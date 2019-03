Calais : les douaniers font du zèle et ralentissent le port pour alerter sur les conséquences du Brexit

Calais : une action des douaniers avant le Brexit provoque de gros bouchons

"Vous avez la pleine démonstration de ce qui va se passer"

ou du moins sa date programmée, mais les douaniers de Calais qui se trouveront en première ligne ne se sentent pas du tout prêts.Pour alerter sur les conséquences à venir du nouveau règlement et sur les difficultés à prévoir, ils mènent une action depuis ce matin à l'aube : en appliquant à la lettre les consignes dans une "grève du zèle",. Cette "démonstration de ce qui va se passer avec le Brexit", a créé des files d'attente de poids-lourdsLes perturbations ont été telles que la préfecture zonale a mis en place deux zones de stockage,, pour essayer de réguler le trafic."Si la Grande-Bretagne devient un pays tiers, il y aura des contrôles plus approfondis" a souligné Philippe Bollengier (CGT). "Vous avez la pleine démonstration aujourd'hui de ce qui va se passer : on estime que les effectifs supplémentaires de 700 agents pour l'ensemble de la France sont insuffisants"."Notre administration nous demande d'essayer de fluidifier le trafic au détriment même de nos missions pour ne pas bloquer le commerce entre Etats.".Les douaniers demandent à être reçus