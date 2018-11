Calais : des échauffourées entre Gilets jaunes et policiers cette nuit sur l'A16

Rondins de bois à travers la route

Un drame évité de justesse

Deux blessés et une interpellation

Des Gilets jaunes ont, provoquantet d'importantes perturbations.Dès le début de la soirée, des manifestants, auxquels se sont joints "de jeunes casseurs incontrôlables" ont mené de façon sporadiquepour bloquer le trafic routier dans les deux sens."Ces incursions sont criminelles et irresponsables et sont des actes de vandalisme", a-t-elle estimé, ajoutant que des groupes de "casseurs" ont, au risque de provoquer des accidents."Une jeune automobiliste n'a pu éviter ces obstacles et, selon un témoin. Aucun blessé n'avait été signalé jeudi soir.Dans un communiqué publié ce vendredi matin, la préfecture du Pas-de-Calais indique également que les manifestants "se sont également montrésengagés sur le terrain et ont lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre mobilisées". La préfecture ajoute queDeux manifestants, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Calais. Un autre a été interpellé et placé en garde à vue pourCes mouvements ont provoquéà hauteur de, ainsi que sur la rocade portuaire desservant le terminal des ferries qui relient Calais à Douvres, en Grande-Bretagne.Dans cette zone, de nombreux poids lourds étaient à l'arrêt,dans les remorques des camions.Cette montée de tension est intervenue au sixième jour de rassemblements sur ce point névralgique du mouvement, alors que des manifestants appellent à se rassembler à nouveau vendredi à Calais pour déterminer la suite à donner à leurs actions.