Calais : l’école maternelle Stephenson fermée suite à plusieurs cas de Covid, quid de l'école élémentaire ?

"Les services de santé demandent d’isoler votre ou vos enfants scolarisés à la maternelle pendant cette période de 7 jours et de prendre contact, si nécessaire, avec votre médecin traitant si des symptômes venaient à apparaître." Courrier du directeur de l’école maternelle Stephenson aux parents d’élèves

Quid de l’école élémentaire ?

"Un nettoyage approfondi renforcé été mis en place et les parents peuvent solliciter l’infirmière si besoin. Les élèves de l'école élémentaire ne sont pas cas contact et les fratries ne sont pas un sujet, puisque les cas contacts de cas contacts ne sont pas comptabilisés." Joël Sürig, directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Pas-de-Calais

"Plusieurs cas de COVID19 ont été détectés à l’école maternelle." C’est via un courrier que le directeur de l’école Stephenson de Calais a avisé les parents d’élèves. Plusieurs adultes travaillant à l’école maternelle ont été testés positifs à la Covid-19 ces derniers jours.Le préfet, en lien avec le DASEN, le maire et l’Agence Régionale de Santé, a donc pris la décision de fermer l’école pour une semaine, à compter de ce jeudi 12 novembre. "Les cours s’effectueront à distance (…) pour tous les élèves de la maternelle", indique le directeur de l’établissement avant une réouverture prévue jeudi 19 novembre prochain.À deux rues de là se situe l’école élémentaire du même groupe. Ce jeudi matin, plusieurs parents d’élèves ont décidé de bloquer l’entrée pour empêcher les élèves du CP au CM2 de se rendre en classe. Selon eux, il y a danger car les contacts existent entre les deux établissements. "ll s’agirait d’une ATSEM, d’une enseignante et d’une femme de ménage, avance Fanny Lambert, présidente des parents d’élèves. Il y a danger pour les enfants mais aussi pour nous. Je suis un cas à risque donc ça me fait peur."Après l’intervention de la police, deux élèves ont pu finalement gagner leur salle de classe. "Deux élèves sur 150" précise la représentante des parents d’élèves.Contacté, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais Joël Sürig indique que le protocole sanitaire a été respecté et qu'il n'y a pas de "situation alarmiste" pour l'élémentaire.