Calais : une embarcation de 9 migrants secourue

Les secours ont été alertés ce mardi matin à 6h35 de la présence d'une embarcation avec 9 migrants à son bord, victime d’une voie d’eau au large de Calais. Une vingtaine de minutes plus tard, la capitainerie du port informe le CROSS Gris-Nez "qu’elle a un visuel sur une embarcation à l’arrêt dans le chenal d’entrée au port", indique la préfecture marititime dans un communiqué.Le ferry Pride of Kent de la compagnie P&O, qui sort du port à ce moment là pour prendre la direction de l'Angleterre, confirme qu'une embarcation se trouve bien en difficulté à cet endroit.Le patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime (PCG) Aramis est alors dépêché sur zone. Vers 7h20, il parvient à prendre en charge les 9 naufragés à son bord. Ils seront débarqués à Calais une heure plus tard, où ils seront pris en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF) 62."Ils sont tous sains et saufs grâce à l’efficience et la réactivité des acteurs agissant quotidiennement pour l’action de l’État en mer et la sauvegarde de la vie humaine : le CROSS Gris-Nez, la préfecture maritime et le centre des opérations maritimes, la gendarmerie maritime, les usagers de la mer, ainsi que les unités de l’État patrouillant quotidiennement en mer", se félicite la préfecture maritime dans son communiqué.