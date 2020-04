Calais : une embarcation de treize personnes migrantes dont une femme et un nourrisson secourue

Des traversées en augmentation

Une embarcation contenant à son bord treize personnes migrantes dont une femme et un nourrisson a été secourue durant la nuit de ce mercredi au jeudi 9 avril.Un peu avant deux heures, l'embarcation est signalée à environ 9 km à l'Ouest du Cap Gris-Nez. A 3 h 50, les treize exilés sont récupérés sains et saufs. Cinq heures plus tard, ils sont débarqués à Calais puis pris en charge par la police aux frontières.Le nombre de traversées de migrants serait en augmentation ces derniers temps du fait du beau temps permettant des conditions météorologiques favorables. Ce mercredi 8 avril déjà, une embarcation de neuf migrants avait été secourue . Du côté des forces frontalières anglaises, quatre embarcations ont été interceptées durant cette nuit ayant 57 exilés à bord.Mais la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord rappelle que la Manche est "une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles et donc dangereuse pour la vie humaine."