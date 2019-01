Calais : le fabricant de dentelles Noyon à nouveau en liquidation judiciaire, un plan social à l'horizon

Vers un plan social ?

De 440 à 170 salariés en 10 ans

Le fabricant de dentelle Noyon, qui emploiea été placé jeudi, à sa demande, en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), presque deux ans après sa reprise par un consortium, a-t-on appris vendredi auprès de la direction.Un administrateur a été nommé et la période d'observation est de six mois, a précisé la direction, confirmant une information de La Voix du Nord . Une audience intermédiaire doit se tenir le 7 mars.La direction affirme s'orienter vers un plan social, sans préciser à ce stade le nombre d'emplois menacés.L'entreprise implantée à Calais, qui fait face "" et à la "n'a pas été en mesure de verser les salaires du mois de décembre, "qui ont donc été pris en charge par l'AGS", le régime de garantie des salaires.En janvier 2017, le fabricant de dentelle avait déjà été placé à sa demande en liquidation judiciaire , entraînant la suppression de 55 emplois sur 237.L'entreprise, créée en 1919, avait été reprise un mois plus tard par un consortium , réunissant ses clients et ses partenaires, parmi lesquels les groupes de lingerie(Belgique),(Italie) et(France), la société sri-lankaise MAS, la SDCN (regroupant des cadres actuels dont Henri-Pierre Durlet, directeur général, à hauteur de 10%) et PBO (Pierre Bruno Olivier Holding).L'entreprise, qui est passée deaujourd'hui, avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2008 et le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer avait accepté en 2010 le "plan de continuation" d'activité du fabricant de dentelle.