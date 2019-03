Calais : le fabricant de dentelles Noyon va licencier 64 personnes, son avenir incertain

Placé en redressement judiciaire au mois de janvier , Noyon Dentelle passait devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ce jeudi 7 mars. L'entreprise, qui rencontre de grosses difficultés pour équilibrer ses comptes depuis 2017, vaLe plan économique déjà mis en place prévoitsur les 168 employés que compte le fabricant de dentelle."alors que c'est quand même extrêmement difficile d'un point de vue moral. Et tous, pour le moment, sont solidaires de la poursuite de l'activité de l'entreprise", salue le président de Noyon Dentelle, Henri-Philippe Duret.L'activité se poursuit, oui, mais. Certains sont résignés : "Les gens demandent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux, d'avoir une lettre la semaine prochaine et, se désole Marc Picout, délégué du personnel et délégué syndical. Certains ne veulent plus entendre parler de la dentelle. Parce qu'aujourd'hui,. Arrive un moment où il faut arrêter là".Prochaine audience intermédiaire le 3 mai. Un nouveau point d'étape sera fait sur le plan de sauvetage du dentellier calaisien, il doit éviter la liquidation judiciaire. Pour le moment,, mais il faudra le remplir davantage pour redresser la barre.