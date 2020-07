Calais : un festival de street art pour animer les rues tout l'été

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus. À Calais, l'artiste urbain Vyrüs dépose certaines de ses toiles dans les rues de sa ville

"On a organisé ça assez vite. Il fallait un projet qui réunisse les gens, sans forcément créer de trop gros attroupements, le street art s'est facilement imposé." Nicolas Flahaut

Des œuvres dans toute la ville avec des démonstrations chaque week-end

Fin août, une nouvelle édition du Jam Etend'Art

Les Gens des Hauts : rencontre avec le graffeur Vyrüs • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Depuis le 3 juillet et jusqu'au 30 août, le street art est à l'honneur à Calais. Des fresques murales géantes vont recouvrir petit à petit les murs de la ville, réalisées par une cinquantaine d'artistes dans le cadre du Calais Street Art Festival.À l'origine de ce projet, l'artiste calaisien Vyrüs, de son vrai nom Nicolas Flahaut. Un festival étendu sur deux mois, réalisé avec la mairie de Calais, qui a souhaité revoir son programme d'animations estivales à la lumière de la crise sanitaire.Première fresque, sur un mur au Minck, par l'artiste Swed Oner, originaire du Gard. "Il l'a commencée le 1er juillet. Elle devait démarrer quelques jours plus tôt, mais la météo nous en a empêché", précise Nicolas Flahaut.Elle représente Michel Vasseur, un Calaisien de 52 ans et dont le visage a retenu l'attention de l'artiste, au point de l'immortaliser en géant.Au programme cet été, tous les vendredis et samedis, de 17 heures à 20 heures, des démonstrations par des artistes réunis dans les rues de Calais. Des fresques et œuvres sont prévues près de la gare, sur le mur d'un particulier, au-dessus du casino, mais aussi sur deux murs à la Maison pour Tous.Sur la digue, des trompe-l'œil feront également leur apparition dans les jours à venir. Un bus fera le tour de la ville, et les plots anti-intrusion, blocs de béton pour protéger des voitures dans les espaces piétons, seront redécorés par les artistes.Point d'orgue du festival, le Jam Etend'Art, manifestation annuelle des graffeurs à Calais, où chacun décore cinq mètres d'une immense fresque. Malheureusement, elle ne sera pas ouverte au public le temps de sa réalisation, contrairement aux années précédentes, au vu de la crise sanitaire."Si les conditions nous le permettent, nous ouvrirons avec plaisir au public, mais à l'heure actuelle, nous préférons rester prudents" souligne Nicolas Flahaut. Il faudra attendre la réalisation du projet pour l'admirer.Tous les artistes souhaitent que leurs fresques restent dans les rues de la cité des Six Bourgeois, "même si notre art est fait pour être éphémère".Et pour recouvrir le plus de murs possible à Calais, il espère également que la météo sera au rendez-vous.