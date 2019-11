Calais : un fort coup de vent soulève des voitures et un container à verre

Peu avant 20h00 ce soir trois véhicules légers ont été soulevés et un container à verre plein renversé par un phénomène météo exceptionnel à #Calais. Fort heureusement aucune personne n'a été blessée. Restez vigilants !#vigilanceOrange pic.twitter.com/Oiqbupti7q — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) November 5, 2019

C'est la police du Pas-de-Calais qui a diffusé les photos sur Twitter. Deux voitures fortement endommagées à Calais. Des clichés pris vers 20h ce mardi soir.Selon la police, "trois véhicules légers ont été soulevés et un container à verre plein renversé par un phénomène météo exceptionnel". Un fort coup de vent très localisé et puissant.Cet événement n'a heureusement fait aucun blessé. Les pompiers n'ont pas dû intervenir. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crues-inondations. Selon la préfecture, "les précipitations à venir sont négligeables sur le Pas-de-Calais et la décrue aura lieu en cours de journée sur tous les cours d'eau".