Calais : la “grève du zèle” des douaniers reprend sur l'A16

Le mouvement des douainers – qui ne s'estiment pas prêts pour le Brexit – a repris de plus belle à Calais, et plusieurs échangeurs ont dû être fermés à la circulation.



C'est le cas des échangeurs n°48 (Marck-Est) et n°49 (Nouvelle-Église). Á l'exception de ralentissements à proximité de l'échangeur n°42 (Eurotunnel), la circulation reste globalement fluide sur l'A16. D'autres ralentissements sont à noter sur la rocade portuaire.



La préfecture précise que des migrants ont tenté de s'introduire sur plusieurs poids lourds bloqués, avant d'en être délogés par les forces de l'ordre.