Calais : heurts entre CRS et migrants, jets de lacrymogènes et de pierres



Pas de blessés

Vers 15h00, des, visiblement très excités, ont lancé des pierres en direction du cordon formé par une cinquantaine d'agents des forces de l'ordre, qui, après les sommations d'usage, ont tiré des. Les migrants se sont dispersés, puis, après quelques minutes de retour au calme, la scène s'est répétée, avec plus d'intensité."Fuck the police, fuck the police", criait l'un des migrants, monté en haut d'un pylone électrique.Ces heurts se sont produits au moment d'une, consistant à enlever les "installations" des migrants, à savoir "les tentes et les cabanes" dans le bois à proximité, selon la préfecture. Selon Korma Harar, Ethiopien, "la police est arrivée et a détruit nos abris, qui sont en plastique". "On dort ici, dehors, sous la pluie. Ils nous ont dit +sortez de là+, et alors plusieurs réfugiés ont dit +mais où va-t-on?- et là la police a commencé à se disputer avec les réfugiés", a-t-il raconté.Vers 16h00, la situation semblait être rentrée dans l'ordre. Il n'y a pas eu de blessés, selon les pompiers. "C'était déjà très tendu quand on est arrivé", a raconté un responsable de, entre les deux séries de heurts. "L'un des migrants a fait de la provocation, les CRS ont resserré les rangs et ont avancé".Selon plusieurs associations, une centaine de mineurs ont afflué depuis une semaine, à la suite du sommet franco-britannique portant notamment sur l'accélération du traitement des dossiers depar Londres. Selon elles, il y aurait désormais près demigrants dans le Calaisis, venus dans l'espoir de pouvoir passer en Grande-Bretagne.Avant la visite d', la préfecture avançait le chiffre de 350 migrants.