Calais : un homme armé sème la panique dans un centre d'accueil avant d'être arrêté à Boulogne-sur-Mer

Aucun blessé

Un homme a été interpellé ce mardi 25 février, vers 18H30, après avoir créé la panique dans les locaux de l'associationMahra-Letoit, située rue des Fontinettes à Calais, a-t-on appris auprès de la mairie de la ville.L'individu, connu des services de polices pour des faits de violences, aurait été accueilli hier dans ce centre qui héberge les personnes sans-abri, et aurait eu un conflit avec quelqu'un durant ce séjour.Il y est retourné ce mardi, vers 17H, muni d'une arme de poing, dont on ignore si elle est factice ou non. Il n'y avait aucun résident à l'intérieur et aucun membre du personnel n'a été blessé. L'individu en est ressorti peu après et a pris un train en direction de Boulogne-sur-Mer.C'est là que les services de police, qui s'étaient procuré son numéro de téléphone, l'ont contacté. Après leur avoir donné sa destination, il a été interpellé vers 18H30 à la gare de Boulogne-sur-Mer. L'arme n'a pas été retrouvée, il s'en serait débarrassé avant de monter dans le train.L'alerte a en tout cas été prise au sérieux : les autorités ont d'abord cru à une prise d'otages, comme l'indiquait Nord Littoral aux prémisses de l'affaire. La maire, ainsi que le sous-préfet de Calais, le commissaire de police et le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer se trouvaient sur place.