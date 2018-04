Calais : un homme tué par arme blanche, sa compagne en garde à vue

La dispute aurait viré au drame. Dimanche soir, vers 20h45, le corps d'un homme est trouvé rue Descartes, dans le centre-ville de Calais. Il a été mortellement poignardé.



L'enquête n'en est qu'à ses balbutiements. Mais d'après le Parquet de Boulogne-sur-Mer, il s'agirait d'une affaire criminelle. "Après une dispute de couple, sa compagne se serait emparé d'un couteau et aurait tué son conjoint", explique Pascal Marconville, Procureur à Boulogne-sur-Mer.





Garde à vue

Cette dernière a été interpellée par les forces de police et placée en garde à vue, dimanche soir. Le corps de la victime a été transporté à l'Institut médico-légal.



>> L'enquête est toujours en cours ce lundi. Plus d'informations dans la journée.