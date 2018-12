Calais : huit migrants dont deux enfants secourus en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre

Les huit migrants se trouvaient en mer,quand l'alerte a été donnée. A bord d'une "petite embarcation", ils ont été repérés par deux navires de commerce.Autour de 8h, ce mardi 25 décembre, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a, stationné au Touquet, pour localiser exactement l'embarcation.Le remorqueur Abeille Languedoc et la vedette Maritime Escaut ont ensuite été envoyés pour secourir les migrants. A bord de l'embarcation, six adultes et. Ils se situaient à la limite de la zone anglaise au moment de l'intervention. Les huit personnes ont été secourues et leur embarcation, en, a été remorquée vers les côtes françaises.Depuis octobre,, malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l'eau.