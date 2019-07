Soirée alcoolisée

Un garçon de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi 29 juin pour le viol d'une adolescente de 13 ans qui aurait été commis deux jours plus tôt sur la plage de Calais, a-t-on appris auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer, qui confirme une information de Radio 6 Le prévenu est accusé d'avoir agressé la victime en fin de soirée le 27 juin, alors qu'ils passaient une soirée, probablement alcoolisée, parmi un groupe de six personnes au total.L'adolescente a déposé plainte le soir même des faits, et le garçon s'est constitué prisonnier et a été placé en garde à vue le lendemain après-midi. Selon la radio boulonnaise, il aurait reconnu "un rapport consenti", après que la victime l'a "chauffé" dans la soirée.