Calais : inquiètes pour les migrants mineurs à l'approche de l'hiver, les associations alertent le département

#Calais Plan Grand Froid activé pour 3 jours à partir de ce soir ! Merci #Prefet62, un peu d'humanité...#GrandeSynthe les familles sont hébergées par la mairie.

Les hommes seuls et les mineurs restent dormir dehors.

Pas de plan grand froid ici, que faites vous #Prefet59 ?! pic.twitter.com/YYfBY1CkhW — Auberge des Migrants (@AubergeMigrants) 12 décembre 2018

Des "mineurs considérés comme des adultes"

Calais : des migrants se réchauffent près d'un feu devant l'hôpital

Les refus d'hébergement en chiffres

Cas de tuberculose et violences policières

Des revendications

Un collectif d'une quinzaine d'associations œuvrant auprès des migrants de Calais – dontou la– a adressé jeudi une lettre ouverte au département.Cette lettre, également transmise au préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry et au Défenseur des droits, énonce les "vives préoccupations" des associations "concernant la situation des mineurs isolés sur le Calaisis", peut-on y lire.Les associations estiment que les places d'hébergement d'urgence mises à disposition "restent cependantadaptée à la vulnérabilité des mineurs isolés dans le Calaisis".Surtout, "les mineurs sont remis à la rue le matin" précise Maxime Rochas, travailleur associatif et coauteur de la lettre. "Ces mineurs sont considérés comme des adultes."Le bénévole regrette que le département soit absent de ce dispositif de mise à l'abri, alors que "la protection de l'enfance dépend du département." Et d'ajouter : ".""Pour beaucoup, ce sont des mineurs en errance depuis des années" souligne-t-il.qui doivent attendre plusieurs jours afin d'avoir accès à un hébergement (qui leur est parfois refusé, faute de place).La lettre ouverte au département du Pas-de-Calais fournit quelques chiffres, sur la base des signalements qui ont été transmis aux associations : "De juin 2018 à aujourd'hui, le Refugee Youth Service a(IP) concernant des mineurs non accompagnés, à la rue, en danger sur le territoire". D'autant plus que les "associations qui accompagnent les mineurs isolés étrangers à la rue reconnaissent avoir été témoins de."Il y a par exemple cette situation, datée duquand ". Deux d’entre eux étaient en situation d’extrême vulnérabilité, à savoir un mineur en situation de handicap et un mineur âgé de 13 ans . Ils ont été contraints d’attendre plusieurs jours avant d’être mis à l’abri."Les associations recensent par ailleurs, dontselon leur témoignage sont dues à leurs conditions de vie (accidents lors de tentatives de passage, maladies, etc.),concernaient des violences extérieurs (communautaire ou d'origine raciste) ou encore"Enfin,ont été transmis au Procureur de la République et au Département" précise le courrier.Une fois ces inquiétudes et ces chiffres exposés, le collectif d'association demande "", l'ouverture d'un "pour les mineurs isolés avec un nombre de places suffisantes", la mise en place d'un "auprès des mineurs à la rue".Mais les associations réclament surtout", peu respectée selon les elles par les forces de l'ordre vis-à-vis des migrants se déclarant mineurs.