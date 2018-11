Calais : une jeune Dunkerquoise séquestrée, humiliée, battue et violée durant deux mois

Un calvaire

Chantage

Enfuie par une fenêtre

Le parquet de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) va ouvrir ce vendredi après-midi unepour, arrestation enlèvementou détention arbitraire avec actes de tortures et de barbarie, etpar violences, menaces ou contraintes, dans le cadre d'une affaire extrêmement sordide, révélée par La Voix du Nord , deux hommes d'une vingtaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années, devraient être mis en examen par un juge d'instruction.Début octobre, une jeune dunkerquoise defuit le domicile familial après uneavec son père, avec qui elle vit. Elle demande à de "vagues relations d'amitié" de l'héberger. Ces trois "", des Dunkerquois installés depuis peu à, vont devenir durant près de deux mois les bourreaux de la jeune majeure qui était un peu "à la dérive", selon le parquet.Alors que cette dernière se trouve dans cettedu quartier des Fontinettes à, la situation va rapidement dégénérer. La quadragénaire qui occupe les lieux estavec l'un des deux jeunes hommes avec qui elle partage le gîte, et craint que la nouvelle "invitée" ne marche sur ses plates-bandes. Puis commence à la punir. "Ça a d'abord été des coups, puis des humiliations et des scènes de viols sordides", explique le procureur de la république de Boulogne Pascal Marconville, qui précise que les trois individusLa jeune femme a été frappée à, mais aussi avec des objets. Elle a étéau briquet sur l'intégralité du corps jusqu'à ses cheveux, partis en fumée à l'aide d'un. Elle a étéà plusieurs reprises par les trois suspects, et avec des objets. Ils ont également fait manger les, entre autres nombreux actes de torture.La jeune dunkerquoise avait également pour obligation d'allerdans la rue. C'est à cette occasion qu'elle avait d'ailleurs été aperçue, en piteux état, dans le quartier.Les trois bourreaux, "qui vivent des minimas sociaux et qui n'ont pour seules occupations que la télévision et l'alcool" selon le parquet, ont ensuitede la victime, en lui réclamant de l'en échange de lade sa fille.Selon les premiers éléments de l'enquête, ces trois individus qui n'étaient pas ou peu connus des services de police, ne sortaient que très peu de leur nouvelle habitation et personne ne les voyait vraiment dans le quartier.Mercredi, la jeune femme a réussi à s'enfuir par une fenêtre du rez-de-chaussée, mettant un terme àde calvaire. Un riverain l'a conduite dans uneet l'alerte a pu être donnée.La victime, qui avait "le crâne rasé, brûlée de partout et couvertes d'hématomes" a été hospitalisée, en. Le nombre den'a pas encore été déterminé par la médecine légale.Les trois suspects, identifiés, ont pu êtretout de suite par la police, et ont donc reconnu l'intégralité des faits en garde à vue, se rejetant pour deux d'entre eux une responsabilité sur l'initiative de ces sévices. Mais "tous les faits sont établis", affirme le parquet de Boulogne, qui va requérir leur