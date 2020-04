Calais : un migrant afghan mis en examen et incarcéré pour viol

Victime enceinte

Selon Pascal Marconville, les faits se sont déroulés samedi en périphérie du centre-ville. L'homme ne connaissait pas sa victime, "elle faisait sa petite sortie quotidienne, il l'a croisée, il a dit avoir eu une pulsion et l'a agressée sexuellement", a affirmé le procureur, confirmant une information de Nord Littoral D'après M. Marconville, la victime était enceinte de quatre mois, mais "n'avait pas les apparences d'une femme enceinte"."Un témoin ayant assisté à l'agression a mis en fuite" l'auteur présumé et a "prévenu les policiers qui étaient à proximité".L'individu a été interpellé dans la foulée et a "tout de suite" reconnu les faits, a indiqué le procureur de la République.