Calais : un migrant retrouvé mort dans sa tente

Un rassemblement prévu pendant la fête du dragon

Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé ce vendredi 1er novembre. Le migrant logeait dans une tente rue des Huttes, à Calais. Son décès serait dû à une "intoxication au monoxyde de carbone", indique les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais. Pour se réchauffer, l'homme aurait utilisé un poêle à bois de fortune.Selon nos confrères de Nord Littoral , l'homme avait 24 ans et était originaire du Nigéria.Des associations dont l'Auberge des migrants et le collectif Appel d'air ont relayé un appel à rassemblement devant le Secours catholique ce samedi 2 novembre, à 12h.Elles s'insurgent contre un arrêté pris par la municipalité le 18 octobre qui "interdit les occupations abusives, prolongées et répétées, notamment celles qui sont organisées à des fins de distribution de repas aux migrants, dans les zones identifiées en annexe"."Nous voulons montrer à la population et aux touristes que nous faisons partie de l'histoire de Calais et que nous sommes des personnes civilisées mais oppressées", explique un communiqué