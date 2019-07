Calais : un migrant tente de se rendre en Angleterre à la nage

[ #opération ] Un migrant tente de se rendre en Angleterre à la nage ▶️https://t.co/w7sO4O0gVi pic.twitter.com/BS5hla1bli — PREMAR Manche (@premarmanche) 16 juillet 2019

Le migrant tentait de rejoindre les côtes anglaises, équipé de palmes et d'une bouée. C'est un bateau de pêche, le No Stress, qui a donné alerté le CROSS Gris-Nez vers 6h30 ce mardi matin, alors que le nageur se trouvait dans la Manche, à plus de 5km au nord de Calais.La vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe de la gendarmerie maritime a été dépêchée sur zone et a pu récupérer le migrant à son bord vers 7h30, indique la préfecture maritime dans un communiqué.En légère hypothermie, l'homme a été pris en charge par le SAMU au port de Calais et remis à la police aux frontières (PAF 62).