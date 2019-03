"Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains"

Calais : les migrants dénoncent des violences policières et demandent le soutien des élus

Un jeu permanent, des, deset même des... voilà ce que dénonçaient, ce vendredi, les réfugiés de Calais rassemblés dans un camp sur le point d'être démantelé."La police vient nous déloger chaque jour, même la nuit. Et si on refuse, ils nous tapent" assure l'un d'entre eux. "On veut l'expliquer au public et on veut qu'on respecte nos droits." souligne un autre."Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des réfugiés, nous sommes humains" pouvait-on notamment lire sur les banderoles. Derrière ce message, une volonté de discuter avec les responsables politiques, notamment de la région.pour trouver ensemble une solution" explique l'un des réfugiés. "On n'est pas là pour vivre dans les bois, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. On peut négocier avec eux."se trouveraient encore à quelques pas de l'ancienne jungle de Calais.