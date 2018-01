Calais : des migrants installent un barrage de blocs de béton sur la rocade

Ces blocs, qui seraient des petits blocs utilisés pour empêcher les véhicules de monter sur les trottoirs, ont été rapidement dégagés par la police et la direction interdépartementale des routes vers 4h, sur cette voie où des travaux d'éclairage sont en cours, selon la même source.



Il n'y a pas eu de blessé ni d'interpellation, et le petit groupe de migrants a pris la fuite par la voie ferrée. Il s'agit du premier barrage depuis le début de l'année.





Régulier dans le Calaisis

L'installation de barrages artisanaux, faits de troncs d'arbres, de branchages voire de plaques d'égouts, principalement la nuit, par des migrants pour ralentir des camions en partance pour l'Angleterre et tenter de se cacher à l'intérieur, sont réguliers dans le Calaisis.



En juin, le conducteur d'une camionnette est mort dans un accident provoqué par un barrage de migrants sur l'autoroute A16. Les autorités ont compté six barrages en décembre, 16 en novembre et une dizaine en octobre.