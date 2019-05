Calais : un mois de prison avec sursis pour quatre migrants qui avaient escaladé la cheminée d'un ferry

Le "meneur" déjà condamné

Quatre migrants ont été condamnés mardi à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoir escaladé la cheminée d'un ferry dans le port de Calais.Aucun prévenu ne s'est présenté devant le tribunal. Le 2 mars, une centaine de migrants voulant rejoindre le Royaume-Uni s'étaient introduits dans le port de Calais et étaient montés à bord d'un ferry.La majorité avaient été délogés mais 17 d'entre eux avaient échappé aux forces de l'ordre en escaladant la cheminée, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le "meneur" avait été condamné en comparution immédiate à quatre mois de prison ferme Mardi, 13 personnes étaient renvoyées devant le TGI. Quatre d'entre elles étaient identifiées et ont été condamnées à un mois de prison avec sursis simple pour "introduction non-autorisée dans une zone d'accès restreint" et "embarquement frauduleux à bord d'un navire".Les neuf autres, qui n'avaient pas donné leur nom, ont été relaxées.