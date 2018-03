Calais : la mort de Manal, Soudanaise de 25 ans retrouvée dans un sac de sport, toujours inexpliquée

Où est passé le locataire de l'appartement ?

Elle avait, venait deLe 20 décembre dernier,dans des conditions insoutenables. Recroquevillé dans unlui-même enfoui sous un tas de détritus, dans un appartement dela découverte de son corps, on ignore toujoursS'agit-il d'une mort naturelle ou non ? Comment le corps de Manal s'est-il retrouvé dans un sac ? En décembre,pratiquée sur le corps de la jeune femme n'avait presque rien donné, en raison de"Dessont en cours, mais cela prend beaucoup de temps et", indique aujourd'hui Pascal Marconville, procureur de Boulogne-sur-Mer. Cet examen anatomo-pathologique va s'intéresser au tissu etafin de révéler ou non s'il y a des lésions. Des analyses macroscopiques et microscopiques quiEn attendant le résultat de ces examens, les enquêteursdans lequel le corps de Manal a été trouvé. "Elle venait de se marier au Soudan, elle était", explique Nadine Ruban Bleu, artiste bénévole au sein du Secours Catholique.Son mari - a priori le locataire de l'appartement - est. De nationalité soudannaise également, il aurait quitté la France. "Nous avons lancé une note d'intention qui a été diffusée via", indique Pascal Marconville. "Il est, mais. On a eu deux ou trois signalements", poursuit-il.permettrait peut-être d'en savoir plus sur les raisons du décès de Manal. Mais étant donné qu'aucun élément ne permet pour le momentles enquêteurs ne peuvent que partager un signalement et. Aucune contrainte ne peut ainsi être utilisée pour l'amener à témoigner.Ali Adam (née Manal Abdalla Ebud Adem), ont été organisées la semaine dernière, en présence de proches et de bénévoles associatifs. "c'est bien", précise Nadine Ruban Bleu. La jeune femme a été enterréeNadine Ruban Bleu, présente aux obsèques, est. "Ils étaient, je crois, de voir que l'on avait suivi les rites musulmans", explique l'artiste. Une cérémonie pleine d'émotion, lors de laquelle les participants ont récité des prières. Une, en attendant de faire toute la lumière sur la mort prématurée de cette jeune femme.