Calais : Nokia veut-t-il vraiment vendre Alcatel Submarine Networks ?

Vente ou pas vente de cette pépite française ?

Un bateau-câblier d'Alcatel Submarine Networks à Papeete pour le #câble sous-marin Natitua : le très haut débit dans les archipels avant Noël https://t.co/02RwFXPjhH — Cluster Maritime PF (@Tahiti_Maritime) 12 juillet 2018

Une action pourrait être envisagée à Calais

Les 440 salariés d' Alcatel Submarine Networks ASN ne savent toujours pas si leur entreprise sera vendue.d'ASN, spécialisé dans la fabrication, la pose et la maintenance de câbles sous-marins de connexion internet.Réunis à la Cité de la Dentelle, pour le "road show" annuel avec leur direction, ils n'ont obtenu aucune réponse sur la vente ou non de la société. En octobre dernier, un éventuelétait annoncé. L'équipementier Ekinops , spécialisé dans les transports de données à fibre optique, basé à Lannion (Côtes d'Armor) était présenti.« La vente d'ASN devait se faire l'année dernière. Aujourd'hui, il y a des rumeurs selon lesquelles Nokia ne veut plus vendre. Si les industriels n'arrivent pas à se décider, le gouvernement devrait intervenir » explique Bryan Fackeure, délégué CFDT.Ce jeudi, le comité de groupe Franc- Nokia à Paris n'a pas non plus fait d'annonce sur la vente. Mais il a bien confirmépour 2019 et 2020 ! Depuis le début de l'année 2018, ASN produit des câbles PRN qui servent à radiographier les fonds marins pour détecter où se trouvent les nappes pétrolières et gazières.Et il y a aussi. Google et Facebook achètent des systèmes complets de câbles sous-marins, ce qui représentent 30 à 40% de la production d'Alcatel Submarine Networks.Faute d’annonces, le syndicaliste CFDT en appellera à l’État « Si demain il n’y a aucune annonce, on ira contacter nos interlocuteurs dans les ministères".Même si à Calais, Alcatel Submarine Networks aPrés de 5% des salariés ont déja commencé à quitter l'entreprise, inquiets de cette l'incertitude."L'absence de réponse de Nokia et le défi nécessaire pour rester leader face à la concurrence américaine, japonaise et chinoise doit au moins se traduire par un pacte social" annonce Bryan Fackeure. Les salariés attendent un geste fort de la part de leur direction sinon une action pourrait être envsagée à Calais.Sollicitée, celle-ci n'a pas souhaité nous répondre.