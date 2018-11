Calais : une nouvelle autoroute ferroviaire vers Turin

Inauguration de la 2ème autoroute ferroviaire à Calais

Des semi-remorques, qui prennent le train direction l'Italie. C'est ce que permet la nouvelle autoroute ferroviaire inaugurée, ce mardi, sur le terminal du port de Calais, par. Cette ligne devers l'Italie par la voie ferrée, grâce à 2 allers-retours/jour au départ de la Côte d'Opale. C'est la quatrième autoroute ferroviaire, et la deuxième au départ de Calais."Chaque camion qui est chargé sur cette navette, c'est une tonne de C02 éonomisé, c'est donc tout à fait représentatif , très concrètement, de la transition énergétique dans le transport de marchandises avec ces autoroutes ferroviaires", explique la ministre.L'autoroute ferroviaire une solution écologique, plus sûre, qui permet d'éviter la saturation des autoroutes et plus économiques aussi."Ce qui est intéressant, dans ce système (...), c'est que vous pouvez constituer un vrai réseau de transports écologiques de marchandises. Et vous le faites..Maintenant, il y a une vraie difficulté, c'est que beaucoup de nos lignes sont déjà saturées. Et c'est pour ça que ces trains-là circulent majoritairement la nuit", s'enthousiasme Guillaume Pépy, le PDG de SNCF Mobilités.Après la ligne Calais/Le Boulou, le terminal transmanche devient ainsi un hub de référence, un noeud d'interconnections mer/route/fer entre le nord et le sud de l'Europe.