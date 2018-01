Calais : des pêcheurs en colère vont bloquer le port ce jeudi

Reçus en délégation ce mercredi après-midi en sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, des représentants des pêcheurs du Littoral sont sortis de la réunion avec pour projet de bloquer le port de Calais, ce jeudi matin à partir de 8 heures, estimant que leurs revendications n'avaient pas été entendues.



Les pêcheurs de la Côte d'Opale réclament à l'Etat des compensations pour palier aux pertes engendrées ces derniers mois par la pêche électrique ,pratiquée en Mer du Nord par leurs collègues néerlandais. "On est au bout du bout, il faut que l'on soit soutenu", a déclaré à l'AFP Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches et représentant des fileyeurs, réclamant des aides financières supplémentaires.



Ce jeudi matin dès 5h, environ 25 bateaux de pêche quitteront les ports de Boulogne et Dunkerque pour converger vers Calais et bloquer ce port à partir de 8h. Des perturbations sont à prévoir dans le secteur, et notamment côté circulation sur l'autoroute A16.



Les pêcheurs boulonnais devraient ainsi mettre à exécution leurs menaces, formulées dès le 19 janvier.



Le Parlement européen a pris position mi-janvier contre la pêche électrique dans l'Union européenne, une première victoire pour les opposants à cette pratique jugée "destructrice" pour les fonds marins, et autorisée à titre expérimental en mer du Nord.



Le port de Boulogne-sur-Mer est resté en 2017 le premier port de pêche français, avec 32.028 tonnes débarquées, malgré une baisse de 4,8% par rapport à 2016. Le manque à gagner des pêcheurs du nord de la France s'explique également par les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers mois, selon eux.