Calais : les pêcheurs lèvent le barrage à l'entrée du port

i. Ils étaient une dizaine à bloquer l'accès au port de Calais depuis 5 heures, empêchant les ferries d'entrer et de sortir du port.Les pêcheurs, opposés à la pêche électrique, réclamaient des aides pour compenser leur manque à gagner depuis que cette pratique controversée est testée aux Pays-Bas."Aujourd'hui on est au bout du bout. Tout le monde a le sentiment d'être abandonné", déclarait ce matin Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches. "."Une aide dea été proposée aux fileyeurs, ainsi qu'une exonération de charges pendant trois trimestres et une rencontre imminente avec le ministre.