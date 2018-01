Calais : pourquoi les migrants cherchent-ils à rejoindre l'Angleterre ?

Les règles absurdes des Dublinés

L'espoir d'une nouvelle vie

Au bout de l'enfer, il y a... Pour cela, ces exilés sont, sans la moindre possibilité de se mettre au chaud, ou de s'abriter quelques heures. De l'autre côté de la Manche, ils pourront enfin. Ils l'espèrent tous."J'ai, partout ça a été refusé. Je n'ai pas de papiers, pas de travail, pas de maison... J'ai", expliqué cet exilé afghan. "A Londres, je vais travailler,. Ici c'est pas une vie....", poursuit-il.Un peu plus loin, un autre exilé venu d'Ethiopie ajoute : "Je suis infirmier, j'ai fait une formation. Je ne suis pas une personne qui n'est pas éduquéeJe ne vais pas me couper les doigts. Je ne suis pas le seul à être dubliné ici,."Dublinés, du nom du: il les oblige à demander l'asile dans le premier pays d'Europe où ils ont été enregistrés,pour beaucoup. "L'Etat italien n'en veut pas donc ils reviennent en France", explique Maya Konforti, de l'Auberge des Migrants. "S'ils reviennent en France ils ne peuvent toujours pas demander l'asile en France donc ils veulent essayer d'aller en Angleterre.et qu'est-ce que ça fabrique ? Des gens qui habitent à la rue,. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Ils essayent d'aller en Angleterre."Il n'y a pas de système de carte d'identité qui permet de. C'est plus facile de travailler illégalement", ajoute Jacob Strauss, bénévole dans l'association "Refugee Community Kitchen".Et puis il aque la plupart des migrants connaissent un peu. "Je préfère l'Angleterre car je comprends l'Anglais...." Tous ici savent enfin qu'une fois sur place, ils pourrontpour les aider à démarrer leur nouvelle vie.